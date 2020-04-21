МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Интернет-магазин Wildberries в первом квартале увеличил продажи почти в два раза в годовом выражении, до 75,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"В январе-марте 2020 года оборот Wildberries увеличился на 95%, до 75,3 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания выполнила 60,5 миллиона заказов, что в два раза больше аналогичного показателя первого квартала 2019 года", — говорится в сообщении.

При этом общее количество покупателей в первом квартале выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, а в апреле – уже в три раза. В частности, вдвое увеличилось число покупателей в возрасте старше 55 лет. Они покупали товары для здоровья, продукты питания, средства гигиены, а также книги, одежду и обувь, уточняет компания.

Наиболее высокими темпами в первом квартале оборот рос в категориях non-fashion: инструменты (в 17,6 раза), товары для здоровья (почти в 12 раз), продукты питания (в 9,5 раза), книги и канцелярские товары (в 3,6 раза), электроника, бытовая техника и оргтехника (в 3,3 раза), спортивные товары (почти в три раза), товары для дома и дачи (почти в три раза) и бьюти-товары (в два раза).

Wildberries — крупнейший, по версии журнала Forbes, онлайн-ритейлер России, работает на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает шесть стран — Россию, Польшу, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. В компании работают свыше 36 тысяч человек.