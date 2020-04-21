МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Прогнозируемые потери медиаотрасли в РФ из-за коронавируса оцениваются в 100 миллиардов рублей, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"(Экономическая ситуация в медиотрасли) оценивается парадоксальным явлением, которое мы называли уже "ножницами". Эти "ножницы" заключаются в том, что количество пользователей у средств массовой информации заметно возрастает, а доходы средств массовой информации резко сокращаются", — рассказал Волин в рамках пресс-конференции "Федеральные и региональные СМИ в период пандемии коронавируса".

По цифрам, как утверждает Волин, министерство фиксирует очень серьезное падение рекламных бюджетов, которые отзываются как на федеральных СМИ, так и на региональных.

"У нас по тем прогнозам, которые сейчас есть, мы ожидаем, что по итогам 2020 года телевизионные рекламные бюджеты могут сократиться примерно на 25-30%, это от 40 до 50 миллиардов рублей. … Мы видим крайне драматическую ситуацию с радио, радийные рекламные бюджеты могут сократиться более чем на половину. … По печатным средствам массовой информации ситуация более комплексная, потому что источниками доходов печатных СМИ является реклама, причем реклама как в бумажной версии, так и на сайтах, подписка и розница, розничное распространение", — отметил Волин.

По рекламе "на бумаге", как утверждает Волин, ожидается падение на 7 миллиардов рублей, по рекламе на сайтах — 3-4 миллиарда, это примерно треть или четверть от имеющихся объемов, по рознице — 10 миллиардов, это примерно четверть. Потери от уменьшения доли бумажной подписки могут составить примерно 4 миллиарда рублей. Десять миллиардов может потерять книжная отрасль, примерно в 10 миллиардов оцениваются потери сервисов, связанных с платным телевидением.

"В результате потери отрасли оцениваются в около 100 миллиардов рублей", — подвел итог Волин.