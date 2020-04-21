МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Более 100 граждан РФ вылетели из Непала и Мьянмы в Россию рейсом Royal Flight, этим же рейсом были вывезены граждане СНГ, сообщили в МИД РФ.

"20 апреля рейсом авиакомпании "Royal Flight" в Россию вылетели 102 гражданина России, три гражданина Белоруссии, один гражданин Казахстана и четыре гражданина Украины. Посольству России в Непале удалось отправить всех россиян, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Этим же рейсом вывезены все граждане стран СНГ, которые были включены в число пассажиров по гуманитарным соображениям", — говорится в сообщении министерства иностранных дел России в Telegram-канале.

Отмечается, что после Катманду самолёт направился в Янгон, где его ждали туристы из Мьянмы. Затем все пассажиры были доставлены в Москву для прохождения карантина в обсервации.

"Выражаем благодарность непальским властям, соотечественникам, постоянно проживающим в гималайской республике, всем лицам, которые оказывали посольству всемерную и круглосуточную поддержку в вывозе российских граждан из Непала в Россию", — добавили в МИД РФ.