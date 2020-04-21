МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" в первом квартале 2020 года увеличили грузоперевозки через московский аэропорт "Шереметьево" на 11,6% на фоне снижения пассажирских перевозок из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Увеличению объёмов грузов в первом квартале 2020 года способствовал рост перевозок на рейсах стратегического партнёра "Шереметьево" — группы "Аэрофлот", обслуживающейся в терминале "Москва Карго". Суммарный прирост грузоперевозок авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" в первом квартале составил 11,6%", — говорится в сообщении.