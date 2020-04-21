МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,775 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,64 доллара против 0,39 доллара годом ранее. Операционная выручка Coca-Cola в годовом выражении сократилась на 1%, до 8,6 миллиарда долларов.

"Компания вступила в 2020 год с солидной динамикой, показав сильные результаты… К концу февраля объем продаж компании, за исключением Китая, вырос на 3%", — говорится в пресс-релизе.

Компания отмечает, что из-за продолжающегося распространения коронавируса в мире существует неопределенность относительно ее конечного воздействия на финансовые показатели, в свете чего компания не может дать прогноза на весь год. Однако Coca-Cola ожидает существенного влияния пандемии на показатели за второй квартал.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite. Всего компания насчитывает более 500 брендов. Включая партнеров по разливу, штат компании насчитывает более 700 тысяч человек.