МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. "Аэрофлот" и ее дочерний лоукостер "Победа" расторгают договор с Aviasales из-за отказа одного из крупнейших в РФ поисковиков билетов снизить комиссию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте" и подтвердили пресс-службы авиакомпаний.

"Аэрофлот" и "Победа" направили в Aviasales письма с предложением снизить размер комиссии или расторгнуть договор. Метапоисковик выбрал второй вариант", — сказал РИА Новости источник в группе "Аэрофлот".

Он пояснил, что за каждую продажу поисковик получает комиссию. Эта комиссия включается в тариф авиакомпании, но, чем она выше, тем меньше у авиакомпании лаг для снижения тарифа.

"Мы действительно направили агрегатору уведомление об изменении комиссионного вознаграждения. Агрегатор принял собственное решение — о расторжении договора. В условиях существенного внешнего давления мы реализуем ряд мероприятий, связанных с оптимизацией затрат. Для продвижения продукта и развития новых каналов продаж "Аэрофлот" планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения", — сообщила пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

"Сотрудничество будет приостановлено с 1 мая 2020 года. Мы видим сейчас серьезное снижение покупательской возможности и сосредоточены на максимальном сокращении расходов, чтобы предлагать клиентам более выгодные тарифы. В условиях кризиса многие наши партнеры пошли навстречу и пересмотрели условия договоров с "Победой", чтобы россияне могли себе позволить купить билет, когда завершится карантин", — сказали в пресс-службе "Победы".