МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россияне в период самоизоляции увеличили онлайн-покупки спортивных товаров и товаров для ремонта в 1,5 раза по сравнению со средними значениями марта, говорится в сообщении ВТБ.

Так, объем транзакций в онлайн-магазинах товаров для ремонта вырос на 49%. Число платежей в строительных магазинах выросло в 2,5 раза по России и в 4,5 раза — по Москве.

По данным ВТБ, объем ежедневных покупок товаров для спорта в интернете в апреле оказался на 54% выше, чем в период до самоизоляции. В Москве покупки в магазинах спортивных товаров участились в конце второй и начале третьей недели самоизоляции, отмечает банк.

Кроме того, россияне на треть увеличили траты в магазинах электроники и бытовой техники. В Москве объем таких покупок вырос втрое, причем чаще всего жители столицы стали делать такие покупки в конце второй-начале третьей недели самоизоляции.