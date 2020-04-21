СОЧИ, 21 апр — ПРАЙМ. Самолет "Уральских авиалиний" с 202 россиянами на борту прибыл из Бангкока в Сочи, где высадил 134 жителей Краснодарского края, затем с остальными пассажирами он отправится в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель аэропорта города.

"В 17.10 в международном аэропорту Сочи совершил посадку рейс из Бангкока. На самолете Airbus А321 прибыло 202 пассажира. После прохождения пограничного и таможенного контроля, осмотра сотрудниками Роспотребнадзора 134 жителя Краснодарского края покинули аэропорт. Шестьдесят восемь пассажиров – жители Ростовской области – готовятся к вылету в аэропорт "Платов", который запланирован на 19.25", — сказал собеседник агентства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.