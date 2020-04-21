МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. ВЭБ.РФ 22 апреля в 18:00 по московскому времени в своем официальном сообществе в Facebook проведет семинар по мерам поддержки предпринимателей в период пандемии, говорится в сообщении госкорпорации.

Спикерами мероприятия станут евангелист ВКонтакте Александра Черкас, предприниматель Руслан Хитров, заместитель председателя правления "МСП Банка" Роман Капинос, директор по маркетингу платформы "Развивай.рф" Филипп Розанов.

В ходе семинара будут рассмотрены онлайн-инструменты для предпринимателей, опыт организации бизнеса в условиях самоизоляции, существующие формы и меры государственной поддержки.