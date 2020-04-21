МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Авиакомпаниям РФ могут возместить недополученные доходы в размере 7,6 миллиарда рублей за март и далее ежемесячно, следует из презентации правительства.

"Рассматривается дополнительные меры поддержки… авиакомпаниям… 7,6 миллиарда рублей на возмещение недополученных доходов за март (далее — ежемесячно)", — говорится в презентации.

Кроме того, авиакомпании могут получить 1,7 миллиарда рублей на возмещение недополученных доходов за февраль.

Российским аэропортам могут выделить 2,1 миллиарда рублей на возмещение недополученных доходов от временного запрета на международные авиаперевозки, следует из презентации правительства.

"Рассматриваются дополнительные меры поддержки… аэропортам… 2,1 миллиарда рублей на возмещение недополученных доходов от введения временного запрета на осуществление международных пассажирских воздушных перевозок", — говорится в презентации.