МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Расторжение прямого договора с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Победа" и отключение этих компаний от сервиса "Быстрое бронирование" с 1 мая не отразится на покупателях, сообщил РИА Новости управляющий директор метапоисковика Aviasales Антон Байцур.

"Аэрофлот" и ее дочерний лоукостер "Победа" расторгли договор с Aviasales из-за отказа Aviasales снизить комиссию.

"Мы расторгли прямой договор с Аэрофлотом и Победой и с 1 мая отключим эти авиакомпании от сервиса "Быстрое бронирование", который позволяет купить авиабилеты прямо на нашем сайте. Это не означает, что в результатах поиска не будет рейсов этих авиакомпаний. Клиенты, как и раньше, смогут найти их билеты у нас и купить на сайтах агентств по тем же ценам", — сказал собеседник агентства.

Байцур пояснил, что в Aviasales считают условия, предложенные авиакомпаниями, несправедливыми.

"Понимая непростое положение, в котором сейчас находится рынок путешествий, мы пошли навстречу многим партнёрам на время пандемии. Но мы не готовы соглашаться на ультиматумы, тем более когда они предполагают ухудшение коммерческих условий в несколько раз и снижение нашего дохода бессрочно почти до нуля", — отметил он.

Представитель поисковика выразил сожаление по поводу завершения партнёрства, но заверил, что Aviasales продолжает развивать сервис "Быстрое бронирование" с другими авиакомпаниями и агентствами.