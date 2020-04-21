МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по рейтингу группы ПИК до стабильного с позитивного, говорится в релизе агентства.

Кредитный рейтинг компании подтвержден на уровне "В+".

"Мы ожидаем, что меры по сдерживанию распространения COVID-19 в России окажут давление на рост показателей… группы ПИК", — сообщает агентство. Аналитики S&P прогнозируют, что скорректированный долг к EBITDA будет на уровне 3,0-3,5х в 2020-2021 годах, ранее прогнозировалось, что показатель будет ниже этих уровней.

Стабильный прогноз отражает ожидание агентством того, что компании удастся сохранить скорректированный долг к EBITDA на уровне ниже 3,5х.

ПИК – крупнейший российский девелопер жилья. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ – 23%, еще 18% акций – в свободном обращении.