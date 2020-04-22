МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Группа "Дело" Сергея Шишкарева консолидировала 99,6% акций "Трансконтейнера", сообщил оператор.

Группа "Дело" Сергея Шишкарева в конце 2019 года стала мажоритарным акционером "Трансконтейнера", купив 50% плюс две акции у РЖД. Затем группа выставила оферту. Миноритарии "Трансконтейнера", среди которых были "Енисей Капитал" и ВТБ, предъявили к выкупу в рамках оферты 49,6% акций контейнерного оператора.

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента,…50,000014%… после наступления соответствующего основания… 99,641045%", — говорится в сообщении оператора в среду.

Датой наступления соответствующего основания указано 10 апреля 2020 года.