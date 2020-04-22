МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Власти РФ на фоне пандемии коронавируса разрешили не проводить поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года даже при истечении срока, сообщает Росстандарт.

"Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг – без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг", — говорится в сообщении ведомства. Такие меры регулируются соответствующим постановлением правительства.

Росстандарт поясняет, что принятые меры направлены на минимизацию рисков распространения коронавируса.

При этом Росстандарт и Росаккредитация предупреждают граждан о возможных мошеннических действиях на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. "Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности", — подчеркивает Росстандарт.