МАХАЧКАЛА, 22 апр — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" с более чем 200 россиянами на борту прибыл из Саудовской Аравии в Дагестан, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Борт вылетел из Джидды позже запланированного и прибыл в Махачкалу в 09.54 мск.

"Самолёт приземлился, на борту 228 человек. Все пассажиры будут осмотрены специалистами Роспотребнадзора", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди пассажиров находятся паломники, задержавшиеся в Саудовской Аравии после совершения малого хаджа, а также студенты различных учебных заведений.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.