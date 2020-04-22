МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Минтранс России в тестовом режиме подключил морские порты к системе транзита санкционных грузов через территорию РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

"Минтранс России запустил пилотный проект контроля транзитных перевозок санкционных товаров на мультимодальном маршруте с использованием электронных навигационных пломб. Впервые тестирование охватывает контейнерные перевозки на территориях морских портов", — говорится в сообщении.

Минтранс уточняет, что с начала апреля "РЖД Логистика" и "ОТЛК ЕРА" ведут тестовые транзитные перевозки санкционных товаров из Европы в Китай по железной дороге, ранее Россия и Казахстан провели успешный пилотный проект мониторинга транзита на автотранспорте в рамках ЕАЭС.

"На этой неделе 40-футовый контейнер компании Maersk с промышленной продукцией отправлен из Финляндии в Южную Корею. В Россию он завезен через Большой порт Санкт-Петербурга. На… контейнер была наложена электронная навигационная пломба. Далее по железной дороге контейнер проследует в Восточный порт, откуда после снятия пломбы он направится в Южную Корею. Его путь по территории России займет 10 суток", — добавляет ведомство.

"Открытие транзита санкционных товаров за счет внедрения цифровых технологий позволит увеличить объем международных грузоперевозок по территории нашей страны более чем на 10%. При этом российские транспортные коридоры обладают высоким потенциалом дальнейшего увеличения транзита за счет меньшей протяженности и сроков доставки по сравнению с морскими маршрутами", — приводятся в сообщении слова замглавы ведомства Алексея Семенова.