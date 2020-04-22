МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по МСФО в 2019 году сократилась в 4,4 раза по сравнению с результатом 2018 года — до 508 миллионов рублей, следует из отчетности компании.

Объединенная судостроительная корпорация в декабре 2019 года в материалах указывала, что ожидает снижения чистой прибыли по МСФО в 2019 году вдвое по сравнению с предыдущим годом — до 1 миллиарда рублей. Еще в ноябре 2019 года глава корпорации Алексей Рахманов ожидал показатель на уровне результатов 2018 года. Тогда чистая прибыль сократилась в 2,66 раза — до 2,2 миллиарда рублей, а выручка выросла на 3,25% — до 336,3 миллиарда рублей.

Валовая прибыль снизилась в отчетном периоде при этом на 11%, до 49,6 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности сократилась на 47%, до 4,1 миллиарда рублей. А убыток до налогообложения составил 1,5 миллиарда рублей против прибыли в 3,6 миллиарда годом ранее.

Долгосрочные обязательства ОСК за период выросли почти в 2 раза, до 713,5 миллиона рублей. Краткосрочные обязательства сократились в 1,4 раза, до 459 миллионов рублей. Активы выросли на 8%, до почти 1,3 миллиарда рублей.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.