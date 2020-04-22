МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Гендиректор лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Андрей Калмыков намекнул, что не все авиакомпании переживут кризис на фоне коронавируса, и пообещал снизить цены.

"Победа" на фоне снижения авиаперевозок и пандемии коронавируса с 1 апреля по 31 мая приостановила выполнение всех своих рейсов. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности позволит перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

"Сейчас мы сосредоточены на максимальном сокращении всех расходов для небывалого снижения цен, чтобы после карантина поднять в небо не только наши самолеты и экипажи, не только всех наших клиентов, но и клиентов тех авиакомпаний, которые не переживут коронавирусный кризис, выпотрошивший мировую авиацию", — сказал Калмыков РИА Новости.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 57 999 человек, всего скончались от болезни 513 человек, выздоровели 4,42 тысячи.