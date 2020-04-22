МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 16 июня предварительные слушания по иску подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске компании "Русские Автобусы — Группа ГАЗ", требующей взыскать около 1,1 миллиарда рублей со столичного ГУП "Мосгортранс", следует из опубликованного в среду определения суда.

Назначенное ранее на 16 апреля заседание не состоялось из-за мер, принятых в российских судах против распространения коронавирусной инфекции. Спор вытекает из договора от 18 мая 2018 года. Истец требует взыскать с "Мосгортранса" более 923 миллионов рублей основного долга, около 65 миллионов рублей неустойки за период с 1 октября 2018 года по 26 февраля 2020 года, пени до момента исполнения обязательств, а также более 75 миллионов рублей неосновательного обогащения.

По сведениям из открытых источников, предметом спорного контракта стоимостью более 6,4 миллиарда рублей была поставка городских электробусов и ультрабыстрых зарядных станций к ним с их последующим сервисным обслуживанием и ремонтом в течение 15 лет.

Электроавтобус — безрельсовое транспортное средство с возможностью подзарядки. Пресс-служба мэра Москвы в декабре сообщала, что электробусы обслуживают 18 маршрутов в столице и перевезли свыше 22 миллионов пассажиров (свыше 160 тысяч человек в день). В мае 2017 года правительство Москвы приняло решение ежегодно закупать 300 электробусов в период 2018-2020 годов на условиях контракта жизненного цикла, предусматривающего сервисное обслуживание и ремонт на 15 лет. Аукционы на поставку электробусов в Москву выиграли автопроизводители "Камаз" и ГАЗ.

"Группа ГАЗ" через корпорацию "Русские машины" входит в диверсифицированный промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. Компания занимается производством легких коммерческих, коммерческих, среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей и автобусов. Штаб-квартира группы расположена в Нижнем Новгороде.

ГУП "Мосгортранс" обслуживает 800 маршрутов наземного транспорта. Каждый день ими пользуются более 5,5 миллиона пассажиров. Ежедневно на линиях работают 6,5 тысячи автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов. В структуру предприятия входит 23 филиала, в том числе 10 автобусных и троллейбусных парков, трамвайное управление с пятью площадками. Штат — более 30 тысяч работников.