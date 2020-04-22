ВЭБ стал владельцем 77,63% акций АО "ПФК ЦСКА"
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. ВЭБ приобрел 77,63% акций АО "ПФК ЦСКА" в рамках конвертации долга футбольного клуба, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" закрыла сделку по приобретению 77,63% акций АО "ПФК ЦСКА" в рамках конвертации долга клуба. Таким образом, долговые обязательства ПФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/business/20200422/831312489.html