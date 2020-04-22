МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Ресторан "Дюжина" в Москве, принадлежащий семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, планируется закрыть на фоне последствий распространения коронавируса, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Закрывают "Дюжину", но есть планы перепрофилировать заведение", — сказал он. Ресторан специализируется на блюдах из морепродуктов, европейской и средиземноморской кухне.

Ранее во время общения с предпринимателями в Instagram Титов заявил, что после пандемии коронавируса часть ресторанов может вновь не открыться. "Я, кстати, тоже закрываю часть ресторанов. Сегодня они все стоят, но я понимаю, что, открывшись, мы уже не сможем работать. Поэтому часть ресторанов мы закрываем", — рассказал он.

"У нас будет совершенно другая жизнь в стране… Я думаю, что дальше у государства появится больше понимания того, что же из себя представляет теперь экономика страны. Поэтому на втором этапе все эти старые долги, огромные шансы, что они будут списывать", — сказал он.

Титов призвал бизнес "брать любую помощь, сохранять себя, пытаться вырулить". "Но при одном условии: подумайте о том, как будет существовать ваше предприятие, ваш бизнес, если спрос упадет в два раза. Если Вы четко совершенно поймете, что ничего не происходит, и у вас в этой ситуации нет перспектив, то лучше уж закрываться, конечно", — продолжил он.