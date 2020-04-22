МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Группа "Шоколадница", управляющая одноименной сетью кофеен, а также сетями "Кофе Хауз" и "Ваби Саби", не исключает закрытия до половины своих кафе из-за вынужденного простоя на фоне коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Президент России Владимир Путин в апреле принял решение в связи с коронавирусом продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, в том числе рестораны могут работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос.

"Рестораны с низкой эффективностью, то есть небольшой проходимостью и высокой долей аренды, потенциально могут быть закрыты. Но это всё будет зависеть от многих факторов, от того, как быстро или медленно будет восстанавливаться спрос, какое количество арендодателей пойдут на приемлемые условия сотрудничества, получим ли мы доступ к оборотным кредитам для рестарта и так далее. В итоге потенциально можем не открыть до 50% кафе", — рассказали в компании.

В пресс-службе добавили, что "Шоколадница" по-прежнему будет развивать доставку, продажу навынос и продажу блюд через торговые сети. Компания намерена работать над снижением потерь во всей цепочке, но не рассматривает уход в более низкий ценовой сегмент.

"Шоколадница" является одной из крупнейших компаний на ресторанном рынке России. Сейчас сеть насчитывает около 300 кофеен в Москве, регионах и странах СНГ.