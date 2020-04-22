КАИР, 22 апр — ПРАЙМ. Иракские власти сообщили в среду об эвакуации из РФ более 300 граждан Ирака, не имевших возможности самостоятельно попасть на родину.

"Два эвакуационных рейса с 314 иракцами, застрявшими в России, вылетели из Москвы в Багдад", — говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя МИД Ирака Ахмада ас-Саххафа.

Дипломат отметил, что пассажиров в аэропорт проводили лично посол Ирака в Москве Абдуррахман аль-Хусейни и сотрудники консульства.