МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания NEOS Air открыла продажу билетов на спецрейс, запланированный 28 апреля по маршруту "Москва — Рим — Милан", для вывоза итальянцев на родину, говорится в сообщении посольства Италии в РФ.

"NEOS Air официально запустила на своем веб-сайте www.neosair.it продажу билетов на специальный рейс по маршруту "Москва — Рим — Милан" 28 апреля 2020 года", — говорится в сообщении, опубликованном на странице итальянской дипмиссии в Facebook.

Дипломаты опубликовали график полетов, но не исключили задержек из-за мер безопасности:

28.04.2020 Москва SVO (Терминал F-TBC) — Рим FCO 14.15 – 16.45.

28.04.2020 Рим FCO — Милан MXP 17.45 – 19.00.

Благодаря первому спецрейсу для вывоза итальянцев из России, который был выполнен в начале апреля авиакомпании NEOS Air, около 130 итальянцев и имеющих вид на жительство в Италии иностранцев, застрявших в России, смогли вернуться в Рим.