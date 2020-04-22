МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Группа компаний "Белая дача" приостановила работу своего предприятия по производству картошки фри, поставлявшего продукцию, в частности, в российские рестораны быстрого питания McDonald's, сообщил в интервью в Instagram-канале РБК председатель набсовета АО "Белая дача" Виктор Семенов.

"Мы сейчас завод закрыли на пять месяцев. Мы людям платим зарплату, кого-то в отпуска отправили… у нас на складах более 20 тысяч тонн готового картофеля. Готовились к лету, потому что в любом случае в летние месяцы мы не работаем, так технология построена… Плановая остановка должна была быть в июле-августе, а теперь еще плюс три месяца из-за сокращения потребления", — сказал Семенов.

"У нас прекрасно сохранившийся картофель. Мы специально выращиваем огромный, потому что от него меньше отходов, когда мы делаем соломку для Макдональдса", — пояснил он. Тенденция сокращения потребления картофеля фри наблюдается не только в России: например, в Европе оно составляет 80% — как одно из следствий "идеального шторма", который в связи с сокращением потребительского спроса из-за эпидемии коронавируса переживают многие отрасли, сказал Семенов.

"В общем, очень серьезная ситуация, мы никогда такого не переживали, и уверен, что многие не переживут, я не могу и за себя зарекаться", — заметил он. Между тем, McDonald's не видит для себя каких-либо последствий в остановке работы российского поставщика одного из топовых продуктов. "Данная ситуация не отразится на McDonald's", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Семенов пояснил, что цикл производства специального картофеля, с высоким содержанием белка, который используется для производства картошки фри, занимает более 5 лет, под этот проект заключались контакты с фермерами-поставщиками. Теперь их продукция может оказаться невостребованной, поэтому "Белая дача" занимается вместе с поставщиками его реализацией на рынке.

Если сделать это не удастся, то предприятие будет вынуждено самостоятельно выкупать картофель у фермеров и рассматривать варианты поставки на корм свиньям. Но современное свиноводство требует очень заранее готовить изменение рациона питания животных, поэтому пока удается пристраивать на такой основе лишь небольшой объем отходов, сказал Семенов.