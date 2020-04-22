Российский поставщик картошки фри для McDonald's приостановил работу
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Группа компаний "Белая дача" приостановила работу своего предприятия по производству картошки фри, поставлявшего продукцию, в частности, в российские рестораны быстрого питания McDonald's, сообщил в интервью в Instagram-канале РБК председатель набсовета АО "Белая дача" Виктор Семенов.
"Мы сейчас завод закрыли на пять месяцев. Мы людям платим зарплату, кого-то в отпуска отправили… у нас на складах более 20 тысяч тонн готового картофеля. Готовились к лету, потому что в любом случае в летние месяцы мы не работаем, так технология построена… Плановая остановка должна была быть в июле-августе, а теперь еще плюс три месяца из-за сокращения потребления", — сказал Семенов.
"У нас прекрасно сохранившийся картофель. Мы специально выращиваем огромный, потому что от него меньше отходов, когда мы делаем соломку для Макдональдса", — пояснил он. Тенденция сокращения потребления картофеля фри наблюдается не только в России: например, в Европе оно составляет 80% — как одно из следствий "идеального шторма", который в связи с сокращением потребительского спроса из-за эпидемии коронавируса переживают многие отрасли, сказал Семенов.
"В общем, очень серьезная ситуация, мы никогда такого не переживали, и уверен, что многие не переживут, я не могу и за себя зарекаться", — заметил он. Между тем, McDonald's не видит для себя каких-либо последствий в остановке работы российского поставщика одного из топовых продуктов. "Данная ситуация не отразится на McDonald's", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Семенов пояснил, что цикл производства специального картофеля, с высоким содержанием белка, который используется для производства картошки фри, занимает более 5 лет, под этот проект заключались контакты с фермерами-поставщиками. Теперь их продукция может оказаться невостребованной, поэтому "Белая дача" занимается вместе с поставщиками его реализацией на рынке.
Если сделать это не удастся, то предприятие будет вынуждено самостоятельно выкупать картофель у фермеров и рассматривать варианты поставки на корм свиньям. Но современное свиноводство требует очень заранее готовить изменение рациона питания животных, поэтому пока удается пристраивать на такой основе лишь небольшой объем отходов, сказал Семенов.
https://1prime.ru/business/20200422/831313747.html