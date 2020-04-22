МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Сеть "Чайхона №1" может закрыть часть заведений в России, полагает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

"Сейчас все рассматривают вопрос о закрытии части ресторанов. "Шоколадница" просто посчиталась быстрее других, посчитала дальнейшую бесперспективность работы. Посчитала, что ничего не сможет сделать с кассовыми разрывами и убытками и решила закрываться. 50% ресторанного рынка неизбежно прекратит своё существование", — сказал Миронов в интервью "Говорит Москва".

"Кто-то рассматривает закрытие заведения с банкротством, кто-то — без банкротства. Допустим, "Чайхона №1" братьев Васильчуков. Там тоже какое-то количество заведений будет закрываться", — предположил он.

Президент России Владимир Путин ранее принял решение в связи с коронавирусом сделать апрель нерабочим с сохранением зарплат. На данный момент в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции или другие ограничения, в том числе рестораны могут работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос.

Еще в начале апреля в Федерации рестораторов и отельеров предупреждали, что многие заведения могут просто не открыться после первой вынужденной выходной недели 30 марта — 5 апреля. Тогда же основатель и управляющий сети ресторанов быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров заявлял РИА Новости, что рассматривает вопрос о полной остановке работы из-за нового коронавируса. Кроме этого, группа "Шоколадница", управляющая одноименной сетью кофеен, а также сетями "Кофе Хауз" и "Ваби Саби", тоже не исключает закрытия до половины своих заведений, сообщили РИА Новости в компании.