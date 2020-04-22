МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Вывозной рейс Аликанте — Нижний Новгород, назначенный на 24 апреля, отложен на неопределенное время, сообщает Минкомсвязь РФ.

"Рейс № SVR 3640 Аликанте — Нижний Новгород 24 апреля 2020 года отложен на неопределенное время", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.