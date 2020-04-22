МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Минпромторг России предупреждает о мошенниках, называющих себя "уполномоченными" дистрибьюторами масок, говорится в сообщении ведомства.

"Ряд организаций, задействованных в товаропроводящей цепочке фармпродукции, начали получать предложения о приобретении медицинских масок от "уполномоченных" дистрибьюторов. Легальность предложений продавцы подтверждают сомнительными документами от Минпромторга России. Оба документа — и доверенность, и распоряжение — являются очевидной подделкой", — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время выясняются обстоятельства появления и распространения данных документов. "Несомненно, примем все необходимые меры", — говорится в сообщении.

Кабмин РФ 3 апреля назначил структуру "Ростеха" — "Росхимзащиту" — ответственной за снабжение российских регионов рядом медицинских изделий. К их числу были отнесены защитные маски и перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканных материалов и другие защитные комплекты одежды. Постановление кабмина ограничивало возможность оптовой покупки и продажи этих товаров для всех, кроме "Росхимзащиты" и региональных операторов со специальной лицензией.

Помимо этого, документ запрещал розничную куплю-продажу данных изделий игрокам без лицензии на розничную торговлю лекарствами. Также на 3 месяца была ограничена розничная надбавка на медицинские маски и перчатки — не выше 10 копеек за единицу. Были введены и другие ограничительные меры.

Однако постановлением правительства РФ от 13 апреля действие документа было приостановлено. "В настоящее время отсутствует какое-либо основание для изъятия из свободного обращения медицинских масок", — подчеркнули в Минпромторге.