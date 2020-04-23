МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. "Российские железные дороги" (РЖД) предлагают работникам холдинга перечислить свой дневной заработок в пользу акции взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом, говорится в обращении, подписанном гендиректором компании Олегом Белозеровым и председателем Роспрофжела Николаем Никифоровым.

Оно опубликовано в корпоративной газете компании "Гудок". Акция #МыВместе, организаторами которой выступили Всероссийское общественное движение "Волонтёры-медики", Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтёрских центров, призвана объединить усилия всех неравнодушных людей, чтобы помочь наиболее уязвимым. К ней уже присоединились свыше 90 тысяч волонтёров по всей России, в том числе тысячи железнодорожников, которые откликнулись на призыв одними из первых. Они доставляют лекарства и продукты, оказывают психологическую и юридическую помощь — делают всё возможное, чтобы ослабить последствия вирусной стихии.

"Уважаемые железнодорожники! Дорогие коллеги!… Сегодня, как никогда, мы все осознаём хрупкость и ценность человеческой жизни. Конечно, не каждый может стать волонтёром, но у каждого есть возможность поддержать этих благородных людей, среди которых наши коллеги и друзья, родные и близкие. Поэтому мы обращаемся с просьбой ко всем работникам холдинга "Российские железные дороги" перечислить свой дневной заработок в пользу акции взаимопомощи #МыВместе. Пожертвовать на благое дело — это самое малое, что можно сделать, чтобы по зову сердца помочь тем, кому труднее всего", — говорится в обращении.

Там отмечается, что весь мир противостоит беспрецедентной угрозе — распространению коронавирусной инфекции. "Она не знает границ и стучится в двери каждого дома, угрожая здоровью и нарушая привычный уклад жизни. Трудно всем, однако сложнее всего представителям старшего поколения, людям с особыми потребностями и тем, кто находится на передней линии борьбы — врачам и медицинским работникам. Им нужна наша поддержка", — добавляется в тексте.

Авторы обращения указывают, что взаимовыручка и солидарность всегда отличали железнодорожников, помогая выстоять и победить в самые трудные моменты истории.

Они напоминают, что, руководствуясь этим, все члены правления и другие руководящие работники РЖД приняли решение отказаться от премии по итогам работы за первый квартал 2020 года. "Это наш вклад в общее дело, в повышение устойчивости компании перед лицом коронавирусной угрозы. Мы обязательно победим её, если сплотимся, проявим милосердие, благородство души и решимость бороться за жизнь и здоровье каждого человека", — говорится в обращении.