МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов по РФ в мае в связи с ограниченным спросом, следует из сообщения на сайте компании.

"Аэрофлот" вносит изменения в полётную программу по России на май. Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения", — говорится в сообщении.

"Пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы. Проверить статус бронирования можно на сайте "Аэрофлота" в разделе "Управление бронированием", — отмечает компания.