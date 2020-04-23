МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Sycamore Partners пытается отказаться от сделки по покупке 55% бренда нижнего белья Victoria's Secret у американской корпорации L Brands, говорится в сообщении L Brands.

"L Brands объявляет о получении уведомления от Sycamore Partners, направленного на прекращение сделки по покупке 55% доли в Victoria's Secret", — говорится в сообщении.

Компания Sycamore Partners также подала иск в суд штата Делавэр (США), требуя декларативного решения о том, что расторжение соглашения о сделке является законным. "L Brands считает, что предполагаемое расторжение соглашения о сделке Sycamore Partners незаконно", — отмечает компания.

В феврале L Brands договорилась о продаже 55% акций принадлежащего ей бренда нижнего белья Victoria's Secret примерно за 525 миллионов долларов. Покупателем доли выступила инвестиционная компания Sycamore Partners, при этом предполагалось, что 45% Victoria's Secret останутся у L Brands. Стоимость всего бизнеса при этом оценивалась в 1,1 миллиарда долларов.

L Brands — американская компания, которая владеет несколькими брендами нижнего белья, одежды и косметики. Компания управляет 3 тысячами магазинов брендов Victoria's Secret, PINK, и Bath & Body Works в США, Канаде, Великобритании и Китае.