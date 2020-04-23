МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Выручка международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever по итогам первого квартала 2020 года осталась на уровне аналогичного периода прошлого года в 12,4 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Выручка на развивающихся рынках снизилась на 1,8% — до 7,3 миллиарда евро, на развитых рынках — выросла на 2,8%, до 5,1 миллиарда евро. В частности, выручка в Европе за указанный период составила 2,7 миллиарда евро, в регионе Северной и Южной Америки — 4 миллиарда евро, а в остальном мире — 5,7 миллиарда евро.

Unilever отмечает, что постепенно адаптируется к новым условиям спроса и готовится к долгосрочным изменениям в своей работе на фоне пандемии коронавируса.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других.