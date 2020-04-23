МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Программой льготной ипотеки под 6,5% смогут воспользоваться более 200 тысяч семей, рассказал в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Путин поручил утвердить до 1 мая льготную ипотеку по ставке 6,5%

Президент России Владимир Путин 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Сообщалось, что в 2020 году на это потребуется около 6 миллиардов рублей. Заявки по этой программе, не дожидаясь постановления правительства, уже начали принимать ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк и банк "Дом.РФ".

По словам министра, при подготовке программы льготной ипотеки в том числе велись расчеты потенциального спроса.

"Мы рассчитываем, что поступит где-то более 200 тысяч заявок. Будем надеяться на то, что мы не ошиблись", — сказал Якушев.

В свою очередь вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5% позволит привлечь в строительную отрасль страны примерно 500 миллиардов рублей.

"Ключевая мера поддержки, конечно же, — это компенсация ипотечной ставки. Она, на самом деле, имеет очень большой мультипликативный эффект. Этот эффект даст нам приток в отрасль порядка 500 миллиардов рублей, это большие деньги", — сказал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин говорил, что новая программа льготной ипотеки может охватить до 90% рынка новостроек.