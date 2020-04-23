МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Компания Национальной технологической инициативы (НТИ) "ИнертГаз Медикал" разработала гелий-кислородные смеси "ГелиОкс" и медицинское оборудование для их применения, которые могут помочь в сокращении сроков пребывания больных на ИВЛ, сообщили РИА Новости в Российской венчурной компании (РВК).

Проект "ИнертГаз Медикал" вошел в число 25 проектов НТИ, которые были предложены правительству РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией. Госрегистрацию препарата "ГелиОкс" и линейки медицинского оборудования планируется начать в июне.

Препарат применяется для уменьшения нагрузки на дыхательные мышцы за счет низкой плотности и вязкости гелия. Эти свойства гелия уже используются при реабилитации пациентов с травмами грудной клетки, межреберной невралгией, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой и других состояниях, отмечается в сообщении.

"Кроме того, "ГелиОкс" позволяет улучшить доставку вводимых ингаляционно лекарственных препаратов. При нагреве высокая теплоемкость гелия позволяет дольше сохранять тепло газовой смеси и доставлять его до бронхо-легочного дерева, что улучшает локальный кровоток и повышает эффективность стандартной терапии пульмонологических заболеваний", — говорится в сообщении.

В России технология терапии гелий-кислородными смесями с 2001 года разрабатывалась в НИИ пульмонологии Минздрава РФ и внедрена с 2010 году в ГВКГ им. Н.Н.Бурденко Минобороны РФ. Среди достигаемых физиологических эффектов — прирост основных вентиляционных показателей на 10-12%, отчетливое повышение оксигенации крови, перфузии легочной ткани и диффузионной способности легких, отмечается в релизе.

"Доступные международные данные и опыт российских врачей позволяет утверждать, что в рамках нынешней эпидемиологической ситуации применение "ГелиОкса" позволило бы повысить эффективность стандартной терапии последствий коронавирусной инфекции и значительно сократить количество пациентов, для которых требуется искусственная вентиляция легких. Именно данный фактор является ключевым, так как недостаточное количество аппаратов ИВЛ является, по сути, самой острой проблемой, с которой столкнулось мировое здравоохранение", — прокомментировал директор "ИнертГаз Медикал" Сергей Потапов.