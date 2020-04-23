МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Ассоциация производителей пива (объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании — AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) обратилась к правительству РФ с предложениями по мерам поддержки пивоваренной отрасли на фоне распространения коронавируса, среди которых — снижение ставки акциза на пиво крепостью до 8,6% и заморозка ее до 2022 года, говорится в сообщении объединения.

Ассоциация производителей пива создана в апреле 2020 года. В сообщении указывается: участники ассоциации отмечают, что текущая ситуация, связанная с распространением COVID-19 — большой вызов для пивоваренной отрасли, и для ее поддержки потребуется помощь государства.

"В своем письме к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в качестве приоритетных мер для поддержания всей пивоваренной отрасли ассоциация предложила снизить ставку акциза на пиво и пивные напитки крепостью до 8,6% с 1 июля 2020 года с текущих 22 рублей на литр до 21 рубля и заморозить ее на данном уровне на период до 2022 года", — говорится в сообщении.

Среди других предложений — введение временного моратория сроком до двух лет на увеличение ставки действующих налогов, установление с текущего момента налоговых каникул, предполагающих временную отсрочку выплат по налогу на прибыль, НДС, страховых взносов на период стабилизации ситуации, связанной с распространением коронавируса, снижение НДС до 18%, установление нулевых таможенных пошлин на импортное сырье и ряд других мер.

Председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка, слова которого приводятся в сообщении, указал, что пивоваренная отрасль вносит существенный вклад в экономику России, в ней и в смежных отраслях задействованы сотни тысяч человек.

"Осознавая социальную значимость индустрии и необходимость выполнения взятых на себя социальных обязательств, Ассоциация выражает надежду на поддержку со стороны государства. В ином случае отрасль лишится финансовой стабильности, что станет причиной ухудшения социально-экономической ситуации в городах присутствия пивоваренных компаний", — добавил Губка.

При этом участники объединения уже предприняли ряд мер для обеспечения высокого уровня безопасности на производствах и по всей цепочке поставок, сохранения объемов производства, рабочих мест и социальных гарантий. Компании также работают над инициативами по поддержке партнеров, среди которых — поставщики и торговые точки, относящиеся к сегменту кафе, баров и ресторанов.