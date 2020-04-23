МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал сохранение рабочих мест ключевой задачей стройкомплекса страны в условиях экономического кризиса

"Ситуация по сохранению рабочих мест в стройкомплексе является одной из наших ключевых задач, потому что в нем работает более 15 миллионов человек. Более того, чем больше работает строительная отрасль, тем сильнее она дает поддержку смежным отраслям", — сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что только благодаря запуску льготной программы ипотеки на новостройки со ставкой 6,5%, которую предложил президент России Владимир Путин, работу сохранят около 5 миллионов строителей, а отрасль в целом получит от этой меры примерно 500 миллиардов рублей.

Застройщики жилья в Москве и Московской области должны быстро мобилизировать ресурсы после разрешения вернуться к строительным работам, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24". Ипотекой под 6,5% смогут воспользоваться более 200 тысяч семей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что временное ограничение на проведение строительных работ на территории Москвы продлится до 1 мая. Похожее решение приняли в Московской области – здесь было приостановлено строительство детских садов, школ, а также многоквартирных домов.

Хуснуллин напомнил, что инфраструктурные стройки в Московском регионе не остановили, а запрет касается только жилищного строительства.

"Мы надеемся, что как только позволит ситуация, московский стройкомплекс — это Москва и Московская область — быстро должен мобилизоваться и упущенную потерю по времени стараться догнать, потому что возможности для этого все есть", — сказал он.