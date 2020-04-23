МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Семь российских авиакомпаний получили от Росавиации разрешения на перевозку грузов в салоне самолёта.

Как сообщает ведомство, это "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии" и ещё 4 авиаперевозчика.

"В установленном порядке разрешение Росавиации на выполнение перевозки грузов в пассажирской кабине с оформлением специального разрешения в эксплуатационных спецификациях на воздушные суда получено следующими авиакомпаниями: ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии"; ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии"; ООО "Северный ветер"; АО "Авиакомпания "Россия"; ООО "Азур эйр"; ООО "Авиакомпания "Икар"; АО "Авиакомпания "Роял Флайт", — отмечает Росавиация.

Позднее этот список может быть дополнен, если другие эксплуатанты получат специальные разрешения.