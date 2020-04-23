МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Половина российских домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней, привел Минпромторг экспертные оценки в Telegram-канале "Стопкоронавирус.рф".

Отвечая на вопрос, не закончатся ли в российских магазинах продовольственные товары, Минпромторг сообщил: "Можно не волноваться. Ажиотажный спрос покупателей, возникший во второй половине марта 2020 года, спал, полки магазинов полны товаром, в большинстве регионов работают рынки и ярмарки. По экспертным данным, 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней".

Однако нужно понимать, что из-за повышения курса валют затраты производителей увеличиваются, продолжили в Минпромторге. "Учитывая, что половина домохозяйств сделала значительные запасы, искусственно сдерживать цены — это прямой путь к разорению многих производителей", — отметили в ведомстве.

Компания X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") в конце марта сообщила, что, по оценкам аналитиков ритейлера, более 50% покупателей в период с 9 по 22 марта делали закупки впрок ряда товаров длительного хранения в магазинах сетей X5. По оценкам ритейлера, среднестатистической российской семье этих продуктов хватит на 108 дней.