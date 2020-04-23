МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Руководство крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" на фоне сложной ситуации в отрасли из-за пандемии коронавируса пошло на сокращение своих зарплат на 40% с 1 апреля, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

"Сокращению подверглись, в том числе, зарплаты топ-менеджмента: принято консолидированное решение о добровольном сокращении зарплат руководства компании на 40% с 1 апреля", — сказал Демин.

"Наша ключевая задача – сохранить компанию, ее уникальный штат, обеспечить полную операционную работоспособность и готовность к восстановлению и возобновлению полетов", — отметил он.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

"Аэрофлот" также был вынужден сократить количество рейсов по РФ в апреле и мае в связи с пониженным спросом.