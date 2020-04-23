МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проведет проверки среди поставщиков лимонов, а также среди торговых сетей, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

"В целом при довольно положительном состоянии этого лимонного рынка есть у нас несколько просто вопиющих фактов, когда 300%, 400% — до 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков. И мы эти факты отфиксировали", — сказал Тенишев в ходе видеоконференции с торговыми сетями по вопросам цен на продукты, в том числе на лимоны.

"Поэтому поставщиков проверим, и некоторые здесь присутствующие товарищи тоже под эту проверку попадут. Не буду называть пока, кто, чтобы не обнародовать. Но, коллеги, имейте в виду: каждый шаг, каждая сделка нами будет контролироваться", — добавил начальник управления. В видеоконференции участвовали, в том числе, представители X5 Retail Group, Billa, "Ленты", "Магнита", Metro, "Дикси", "Ашана" и Selgros.

В конце марта и начале апреля в России выросли продажи имбиря и лимонов, это произошло на фоне распространения коронавируса: такие продукты часто используются россиянами при простудных и вирусных заболеваниях. Учитывая, что Россия импортирует имбирь и лимоны из-за рубежа, на фоне ослабления рубля выросли и цены на эти продукты.

Тенишев в ходе видеоконференции в четверг отметил, что рост цен на лимоны в РФ в марте-апреле обусловлен сокращением импорта из-за рубежа, а также ростом спроса. Замруководителя ФАС Алексей Доценко в свою очередь сообщил, что ведомство следит за ситуацией с ценами при помощи данных таможни.

"Хотим отметить, что есть некоторые поставщики, у которых цены остались еще на уровне 2019 года. Также мы видим, что, когда закупка идет не напрямую, а через посредников, в цепочке присутствует зачастую до трех посредников, что на каждом этапе увеличивает цену. Со своей стороны хотели бы вам рекомендовать использовать посредников меньше, либо смотреть на эту цепочку, потому что, когда цепочка большая, цена растет на каждом узле", — добавил Доценко.