МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений, сообщила пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзором подготовлены рекомендации для различных видов деятельности по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, в том числе для предприятий общественного питания. Подобные рекомендации призваны снизить риски инфицирования при посещении общественных мест и предусматривают поэтапный выход из режима ограничений", — говорится в сообщении.

В данный момент пока возможна работа только сервисов доставки, далее предполагается начало работы предприятий общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале, на этапе стойкой тенденции к снижению заболеваемости в регионе допускаются массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1-2 метра, уточнили в пресс-службе.

"На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации", — отметили в пресс-службе.

Роспотребнадзор предлагает на начальном этапе выхода из самоизоляции разрешить работать кафе и ресторанам площадью меньше 50 квадратных метров, где есть не более пяти столиков на 1-2 места.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.

"Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 квадратных метров при условии установки в обеденном зале не более 5 столов по 1-2 посадочных места (расстояние между столами должно быть не менее 1 метра)",- говорится в рекомендациях.

При этом массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки, должны быть запрещены, уточняется в материалах.

Рекомендации Роспотребнадзора позволят бизнесу осуществлять свою экономическую деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей, сохраняя здоровье, подчеркнули в ведомстве.