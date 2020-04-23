МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в марте уменьшились на 15,4% по сравнению с пересмотренным показателем февраля — до 627 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 15% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 645 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону понижения — до 741 тысячи с 765 тысяч.

По сравнению с мартом 2019 года, когда индикатор составлял 693 тысячи, продажи новых домов в США в отчетном месяце снизились на 9,5%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.