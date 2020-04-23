МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российские профессиональные участники рынка ценных бумаг после снятия режима самоизоляции могут дать своим сотрудникам возможность иногда работать удаленно, по крайней мере у некоторых из них будет такая опция, рассказали опрошенные РИА Новости участники рынка.

Многие российские работодатели из-за коронавируса перевели часть персонала на удаленную работу. При этом некоторые из них, например, РЖД, считают возможным оставить часть сотрудников на "удаленке", когда ситуация нормализуется после коронавируса. Не исключают такую возможность и в кредитных организациях, а именно — в Совкомбанке, Райффайзенбанке и МКБ.

Профучастники также в настоящее время изучают данный вопрос, но пока признают, что окончательные решения принимать еще рано.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ "УДАЛЕНКИ"

Опрошенные компании отмечают эффективность работы сотрудников после введения режима самоизоляции.

"Многие подразделения в условиях самоизоляции даже стали более эффективны, так как сотрудники экономят время на дорогу в офис и, выстраивая график работы дома, реально присутствуют в рабочем процессе с 9.00 до 24.00", — говорит заместитель генерального директора "Алор Брокер" Максим Дремин.

У некоторых компаний и до ситуации с коронавирусом уже была выстроена и развита "удаленка". "У нас исторически была хорошо развита удаленная работа, благодаря чему мы смогли перейти в режим самоизоляции буквально за два дня без потерь для эффективности", — сказал президент ГК "Финам" Владислав Кочетков.

"Опыт нахождения на карантине заставил нас еще глубже пересмотреть существующие бизнес-процессы и выстроить удаленную работу в масштабах практически всей организации в кратчайшие сроки, задействовав более 80% сотрудников", — рассказал президент ассоциации "НП РТС" (является акционером Санкт-Петербургской биржи) Роман Горюнов.

Руководство ITI Capital пришло к выводу, что в московском офисе компании примерно 25-30% сотрудников может работать в удаленном режиме без потери эффективности, качества и скорости работы, сказала HR-директор компании Екатерина Баринова.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ

Режим самоизоляции рано или поздно будет снят, поэтому компании обсуждают варианты дальнейшего выстраивания работы своих сотрудников.

"Планируемое расширение операционного бизнеса, скорее всего, позволит нам увеличить степень участия специалистов на удаленной работе в деятельности всех операционных подразделений компании", — сообщил Горюнов.

"Газпромбанк — Управление активами" в данный момент серьезно изучает и рассматривает возможность после снятия режима самоизоляции оставить часть сотрудников на удаленном режиме, рассказали в компании.

В "Финаме" не исключают, что после победы над пандемией часть сотрудников продолжит работу из дома, но, скорее всего, их будет не так много.

"Мы на постоянной основе отслеживаем индекс настроений сотрудников и получаем от них обратную связь. Наиболее частый негатив – нехватка общения и неформальных коммуникаций. Так что есть ощущение, что подавляющее большинство сотрудников будет стремиться вернуться в офис. Не видим никаких оснований ограничивать их в этом", — сказал Кочетков.

"Алор Брокер" на текущий момент какого-то решения о сохранении части сотрудников на "удаленке" не принял, но уже обсуждает различные варианты. Например, возможности работы сотрудников два дня в офисе и три дома или наоборот, три в офисе и два дома, а также расширение вариантов найма удаленных сотрудников по некоторым направлениям, рассказал Дремин.

ИК "Велес Капитал" считает, что пока рано принимать решение и будет подводить итоги по окончании периода самоизоляции.

По словам начальника управления по работе с персоналом ИК "Велес Капитал" Марины Мироновой, вряд ли дистанционный формат станет для компании основным, поскольку, во-первых, менеджерам очень важен непосредственный контакт с клиентами, а во-вторых, благодаря присутствию в офисе и личным контактам сотрудников работа разных подразделений становится более слаженной.

"Скорее всего, возможность работать время от времени из дома будет добавлена в качестве одной из опций", — добавила она.

Важная составляющая нового режима будет в том, что он будет ротационным, говорит Баринова из ITI Capital. "В компании точно не будет сотрудников, которые будут работать из дома на постоянной основе. Они будут чередоваться с другими сотрудниками в их департаментах, что, очевидно, необходимо для поддержания коллективного духа и энергии", — отметила она.

КОВОРКИНГ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Один из рассматриваемых компаниями вариантов — возможность экономии на аренде площадей с организацией части рабочих мест по принципу коворкинга для сотрудников, которые не каждый день в офисе, об этом в частности рассказал Дремин из "Алор Брокер".

При новом сценарии офисное пространство подвергнется определенной перепланировке, при которой какое-то количество постоянных рабочих мест будет переформатировано в так называемые хот-дески, что создаст пространство коворкинга, рассказали в ITI Capital.

"При этом все требования, предъявляемые регулятором к профучастнику будут соблюдены. Такой план компании в настоящий момент рассматривается советом директоров компании и при его согласовании, скорее всего, будет внедрен в течение следующих двух-трех месяцев", — отметила Баринова.