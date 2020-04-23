МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. "Американские горки" фондового рынка не перестают щекотать нервы частных инвесторов уже на протяжении нескольких месяцев. О том, как действовать и обернуть текущую ситуацию в свою пользу, но при этом соблюдать осторожность, так как сильные колебания будут еще продолжаться некоторое время, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям "Сбербанк Управление Активами" Ренат Малин.

- В начале года частный инвестор вложился в инвестиционные инструменты, связанные с облигациями. Сейчас, например, он видит снижение своих инвестиций, хотя рассчитывал, что консервативные инструменты дают 100% защиту даже на падающем рынке. Как действовать в текущих обстоятельствах? Стоит ли их продавать?

— Стоимость вашего портфеля меняется вслед за значительными рыночными колебаниями. Сейчас потери только на бумаге. Реальными они станут, если выйти из продукта во время пиковой фазы снижения – это нерациональное решение. В моменты снижения многие поддаются эмоциям, чего делать не стоит.

Если вы не продаёте облигации, то продолжаете получать ту доходность к погашению, под которую вы купили их, а также имеете возможность реинвестировать купонные поступления по текущим более высоким ставкам. Таким образом, вы можете увеличить потенциальную доходность ваших вложений.

Ошибочно продавать облигации во времена нестабильного рынка, рассчитывая, что вы сможете вернуться в них в момент стабилизации. Любое восстановление рынка приводит к резкому росту цен, и вы можете остаться в низкодоходных инструментах, так как покупать более доходные облигации будет уже дорого и невыгодно. В данный момент средняя доходность к погашению надёжных долларовых еврооблигаций находится на уровне 6-7% в валюте, рублевых — 9%.

Как показывает практика, даже в периоды существенных колебаний период от начала снижения до восстановления предыдущих уровней занимает в пределах 9-10 месяцев. После любого снижения на биржевом рынке наступает этап резкого восстановления. Именно поэтому управляющая компания всегда рекомендует инвестировать на срок от 3 лет и более. На таком горизонте инвестирование показывает положительные результаты вне зависимости от временных потрясений.

- Что, если фондовый рынок упадет еще ниже и это еще не "дно"? Может лучше пока подождать месяц-два, чтобы сделать свои лучшие инвестиции?

— Точно никто не сможет сказать, где "дно". Чтобы не гадать, мы рекомендуем использовать сложившуюся ситуацию и всегда инвестировать частями. Таким образом, вы усредняете цену входа. Самое плохое решение в данной ситуации – поддаться эмоциям и зафиксировать убыток.

- Как понять, что ситуация на фондовом рынке стабилизируется? На какие показатели стоит обратить внимание?

— Если говорить о рынке акций, то для него показателем стабилизации ситуации является снижение уровня волатильности (резких колебаний цены), который сейчас находится на максимальных уровнях. Для российских акций это индекс RVI, для американского рынка — индекс VIX. Снижение этих индексов до 50 пунктов и ниже может служить индикатором стабилизации ситуации.

Если говорить о рынке облигаций, то стабилизация курса рубля и возобновление аукционов Минфина являются признаками восстановления рынка к обычному состоянию. После месячного перерыва Минфин разместил уже несколько выпусков ОФЗ, волатильность рубля понемногу снижается, также и цены на нефть отскочили от минимальных значений.

- Что происходит на рынке нефти, какой ваш прогноз по ценам на нефть, с учетом начала реализации решений ОПЕК+ в мае. Насколько наша валюта сейчас зависит от динамики цен на нефть?

— Президент США Дональд Трамп заявил, что решение проблемы формирования цен на нефть оставляет на усмотрение "свободного рынка", а выход из нефтяного конфликта Саудовская Аравия и Россия должны найти сами. Кроме того, он пригрозил введением пошлин на импорт нефти в США. Таким образом, США выполняет роль фасилитатора – того, кто управляет коммуникацией, нежели реального участника процесса, оставляя ведущие роли России и Саудовской Аравии. Взаимоотношения этих двух стран будут определять динамику цен на нефти.

По нашим оценкам, до конца года нефть марки Brent будет находиться в коридоре 30-35 долларов за баррель. Мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе снятие мер карантина в мире и успешное сокращение добычи нефти крупнейшими нефтедобывающими странами позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020, возвращая цены на нефть к более высоким фундаментально обоснованным уровням.

Стоит отметить, что у российского правительства достаточно средств для поддержания стабильности экономики на протяжении продолжительного срока, если цены на нефть будут оставаться на этих уровнях.

В период высоких цен на нефть Банк России существенно нарастил резервы, не давая рублю чрезмерно укрепиться, а при падении ниже 42 долларов за баррель ЦБ выступил с продажей валюты, после чего курс стабилизировался. Таким образом, после введения бюджетного правила зависимость курса рубля от цен на нефть заметно снизилась.

- Надо ли покупать сейчас валюту или, наоборот, продать, пока рубль не укрепился еще сильнее?

— Покупка валюты в спекулятивных целях, как показывает практика, — крайне рискованный способ вложений. Ярким примером может быть период с конца 2014 года по 2016 год.

Российский ЦБ уже начал продажу на рынке валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку, кроме того будут продолжаться продажи валюты в рамках бюджетного правила. Эти меры будут и дальше оказывать поддержку рублю.

Для целей защиты от колебаний рубля сейчас финансовыми компаниями предлагается огромный набор инструментов – ПИФы, биржевые фонды, стратегии доверительного управления, инвестирующие в еврооблигации и иностранные активы.