МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Вывозной рейс Сеул-Владивосток предварительно перенесен с 24 на 25 апреля, следует из сообщения в Telegram-канале Минкомсвязи.

Ранее Росавиация сообщала, что этот рейс предварительно запланирован на 24 апреля.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: Вылет рейса № SHU5451 Сеул – Владивосток запланирован на 25 апреля 2020 в 13.00 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Приморском крае", — говорится в сообщении.