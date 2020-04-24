МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Продажи концерна Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, по итогам первых трех месяцев 2020 года сократились 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 20,812 миллиарда швейцарских франков (21,37 миллиарда долларов), говорится в отчете компании.

В то же время органический рост продаж составил 4,3%. Продажи в регионе Северной и Южной Америки сократились в первом квартале на 2,7% — до 8,35 миллиарда франков (8,58 миллиарда долларов). В регионе AOA (Океания, Азия и Африка южнее Сахары) объем продаж снизился на 9,7% — до 4,974 миллиарда франков (5,1 миллиарда долларов). Продаж в зоне EMENA (Европа, Ближний Восток, регион Северной Африки) составили 5,31 миллиарда франков (5,4 миллиарда долларов), увеличившись на 0,4%.

"Поскольку еще слишком рано оценивать полное воздействие COVID-19, мы пока сохраняем наши первоначальные целевые показатели на 2020 год. Мы ожидаем дальнейшего улучшения органического роста продаж и базовой маржи операционной прибыли. Ожидается, что базовая прибыль на акцию без учета курсовых разниц и эффективность капиталовложений возрастут", — отмечается в сообщении.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах. Свою продукцию в Россию она начала поставлять уже в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году.