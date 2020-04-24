МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Сорен Якобсен из APM Terminals возглавил совет директоров Global Ports, прежний глава совета Мортен Энгельстофт покинет его состав, следует из сообщения стивидорной компании.

"Global Ports… сообщает о том, что Мортен Энгельстофт, председатель совета директоров и неисполнительный директор, сообщил совету директоров о своем решении выйти из его состава с 29 мая 2020 года, чтобы сосредоточиться на работе в должности генерального директора APM Terminals, а также в качестве члена правления A.P. Moller-Maersk…. Совет директоров назначил председателем Сорена Сьестранда Якобсена, он будет выполнять обязанности председателя с момента назначения", — говорится в сообщении.

"… Компания существенно продвинулась в достижении своих стратегических задач, и сегодня у нее есть все возможности для дальнейшего роста, несмотря на изменения, которые происходят в связи с пандемией COVID-19…. АРМ Тerminals по-прежнему считает Global Ports своей стратегической инвестицией и высоко ценит сотрудничество с группой "Дело". Я и в дальнейшем буду следить за успехами и развитием Global Ports, теперь уже на уровне акционеров", — приводятся в сообщении слова Энгельстофта.

Совет директоров Global Ports 23 апреля принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров 29 мая. Повестка включает одобрение выхода Энгельстофта из состава совета директоров, а также избрание членом совета Кристиана Баи Холлунда на срок до следующего годового собрания акционеров в 2021 году.

Якобсен назначен неисполнительным членом совета директоров Global Ports в марте 2018 года. Обладает обширным международным опытом в индустрии морских перевозок, управления и развития портов, 39 лет работает в A.P. Moller-Maersk Group, из них последние 14 лет – в APM Terminals. Является членом советов директоров различных совместных предприятий APM Terminals, включая две публичных компании. До прихода в APM Terminals работал в Maersk Line и Svitzer.

Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Группе "Дело" Сергея Шишкарева принадлежит 30,75% акций Global Ports, еще 30,75% — у APM Terminals B.V; free float составляет 20,5% акций (в виде GDR на Лондонской фондовой бирже).