МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Крупные мировые сети ресторанов быстрого обслуживания и кофеен — McDonald's и Starbucks — вошли в список компаний, которые примут участие в тестировании системы платежей на основе китайской цифровой валюты (DCEP). Об этом пишет CoinDesk.

Всего в список вошли 19 магазинов и ресторанов.

Отмечается, что совещание по развертыванию пилотного проекта DCEP в регионе было проведено комиссией по реформированию и развитию района Сюнъань в китайской провинции Хэбэй.

В заседании приняли участие представители четырех государственных коммерческих банков Китая, а также компании Ant Financial, Tencent. Также на встрече присутствовали представители 19 ресторанов и розничных магазинов.

Кроме таких мировых брендов, как McDonald's и Starbucks, на встрече были Subway, JD и другие.

Напомним, что уже в конце прошлого 2019 года о готовности цифрового юаня к пилотным испытаниям заявили в Народным банке Китая.

Первым к тестированию приложения для DCEP приступил Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China).

Планируется, что уже в мае цифровой юань раздадут чиновникам четырех крупнейших коммерческих государственных банков Китая. Это: