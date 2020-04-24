McDonald’s и Starbucks примут участие в тестировании цифрового юаня
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Крупные мировые сети ресторанов быстрого обслуживания и кофеен — McDonald's и Starbucks — вошли в список компаний, которые примут участие в тестировании системы платежей на основе китайской цифровой валюты (DCEP). Об этом пишет CoinDesk.
Всего в список вошли 19 магазинов и ресторанов.
Отмечается, что совещание по развертыванию пилотного проекта DCEP в регионе было проведено комиссией по реформированию и развитию района Сюнъань в китайской провинции Хэбэй.
В заседании приняли участие представители четырех государственных коммерческих банков Китая, а также компании Ant Financial, Tencent. Также на встрече присутствовали представители 19 ресторанов и розничных магазинов.
Кроме таких мировых брендов, как McDonald's и Starbucks, на встрече были Subway, JD и другие.
Напомним, что уже в конце прошлого 2019 года о готовности цифрового юаня к пилотным испытаниям заявили в Народным банке Китая.
Первым к тестированию приложения для DCEP приступил Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China).
Планируется, что уже в мае цифровой юань раздадут чиновникам четырех крупнейших коммерческих государственных банков Китая. Это:
- Agricultural Bank of China,
- Bank of China,
- Industrial and Commercial Bank of China,
- China Construction Bank.
https://1prime.ru/business/20200424/831324423.html