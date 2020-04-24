МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в первом квартале 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО на 12,1% — до 8,175 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA компании в январе-марте увеличился на 12% — до 32,485 миллиарда рублей, выручка — на 15,6%, до 468,994 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA (без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на основе акций и прочих разовых вознаграждений) повысилась на 11,9%, составив 32,98 миллиарда рублей.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 16 658. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.

Рентабельность по EBITDA ритейлера в первом квартале составила 6,9% против 7,1% годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 13,6% — до 114,2 миллиарда рублей, валовая рентабельность снизилась до 24,3% с 24,8% в январе-марте 2019 года.

X5 отмечает, что снижение произошло "в основном в результате таргетированных инвестиций в цены в январе-феврале и увеличения затрат на логистику в марте в связи с предпринятыми мерами по обеспечению бесперебойной работы цепочки поставок в условиях значительного роста спроса в связи с распространением COVID-19".

Согласно стандарту МСФО 16 (заменил собой IAS 17), чистая прибыль X5 в первом квартале уменьшилась в 2,1 раза и составила 4,001 миллиарда рублей, EBITDA выросла на 11,9% — до 56,272 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — на 11,8%, до 56,767 миллиарда. Рентабельность по EBITDA составила 12% против 12,4% в первом квартале прошлого года. Валовая прибыль выросла на 13,5% — до 115,936 миллиарда рублей, валовая рентабельность уменьшилась до 24,7% с 25,2%.

Общий долг X5 на 31 марта 2020 года составил 198,632 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с показателем на конец года на 12,9%. Чистый долг (по IAS 17) уменьшился на 10,8% — до 186,76 миллиарда рублей. Отношение чистого долга к EBITDA составило 1,48x против 1,71x на конец 2019 года.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 16 658. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.