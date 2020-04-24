МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ, Мария Балюк. Федеральная антимонопольная служба ежедневно следит за тем, чтобы конкуренция не нарушалась даже в период пандемии, когда старые проблемы становятся острее. Как меняется картина в регионах, когда туда приходят крупные агрегаторы такси, кто будет отвечать за предустановку на импортную технику отечественных приложений, и выросли ли тарифы на связь с начала самоизоляции, в интервью агентству "Прайм" рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

- Недавно ФАС рассматривала сделку по покупке "Яндекс.Такси" активов компании "Везет", однако ходатайство было отозвано. Как известно, в рамках рассмотрения проводился анализ рынка такси-агрегаторов. Каковы его результаты?

— Ходатайство "Яндекс.Такси – Везет", поданное 31 декабря 2019 года, было отозвано 30 марта, его рассмотрение прекращено.

ФАС проводит анализ рынка услуг информационного взаимодействия пассажиров и водителей такси в соответствии со своим планом: мы понимаем, что такую социально важную сферу необходимо мониторить.

Рынок находится в состоянии роста, который определяется увеличением заказов через мобильные приложения и активности цифровых агрегаторов, в том числе в регионах. Из-за перехода пассажиров к агрегаторам традиционные таксопарки также перешли на взаимодействие с ними, существенно снизив или прекратив работу собственных диспетчерских.

С 2012 года, после появления агрегаторов, рынок пассажирских перевозок такси в разрезе количества поездок ежегодно рос до 100%, постепенно он замедлился, но по-прежнему имеет двузначные темпы. В среднем по стране в 1 квартале 2018 по сравнению с 1 кварталом 2017 года рост составил 47%, а в 1 квартале 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018 года — 25%.

В основном рынок растет за счет объема услуг и долей "Яндекс.Такси" и Uber, а также "Ситимобил". Доля других крупных агрегаторов, таких как "Везет", Gett, "Максим", InDriver либо сокращается, либо не меняется. Во многих регионах за последние два года было зафиксировано существенное снижение доли местных агрегаторов такси и таксопарков. Это вызвано приходом "Яндекс" и Uber и привлечением пассажиров за счет низких цен на поездки, а водителей – за счет увеличенного пассажиропотока и различных стимулирующих мероприятий.

При этом практически все небольшие участники рынка, опрошенные ФАС России, являются партнерами "Яндекс.Такси". Некоторые обеспечивают подключение водителей также к Gett, Uber, "Максим", "Ситимобил", InDriver.

В настоящее время в организации перевозки легковым такси участвуют агрегаторы, лица, владеющие транспортным средством и получившие разрешение на перевозку, а также водители. Нельзя сказать, что взаимоотношения этих лиц должным образом урегулированы, о чем свидетельствуют обращения в ФАС ряда организаций и объединений.

По данным Высшей школы экономики, несмотря на перераспределение функционала между цифровыми агрегаторами и таксопарками, аналогичного перераспределения чека не произошло: при появлении агрегаторов, на которые приходится около 25% чека, расходы на таксопарк остались на том же уровне, что и ранее. Это означает повышенную нагрузку на водителей такси.

При этом появились новые посредники, предоставляющие услуги «подключения к агрегатору» водителей. Есть вопросы относительно того, участвуют ли должным образом эти посредники в обеспечении безопасности перевозки.

Необходимо дальше развивать правовое регулирования этой сферы с учетом дополнительных возможностей цифровых платформ. Мы предлагаем обеспечить разработку нового регулирования сферы пассажирских перевозок такси, учитывающего современный уровень развития рынка.

На всех участников должны быть также возложены требования по обеспечению качества и безопасности перевозки в той мере, в которой это в принципе исполнимо для каждого из них. Так, например, нужно учитывать, что цифровой агрегатор может организовать дистанционный контроль водителя и автомобиля, опираясь при этом на централизованные данные о водителях, транспортных средствах и их владельцах, позволяющие принять решение о допуске или недопуске водителя или автомобиля на маршрут.

Как инструмент, который даст как возможность исполнения участниками своих обязанностей, так и возможность надлежащего контроля, следует рассмотреть вопрос доступа к данным соответствующих информационных систем. Обращаться к ним должны иметь возможность все участники гражданского оборота, а также органы контроля и надзора в установленной сфере деятельности.

Например, речь идет о региональных органах власти в области транспорта и информационных технологий, в том числе, при организации контроля безопасности пассажирских перевозок, при реализации программ «Умный город», при принятии решений по развитию городской транспортной инфраструктуры и развития общественного транспорта.

- Первый вице-премьер Андрей Белоусов в конце марта заявил, что агрегаторы доставки еды подняли тарифы на свои услуги. Такое поведение компаний он назвал преступлением и поручил ФАС разобраться в ситуации. Получила ли ФАС ответы от кого-либо? Как ФАС оценивает ситуацию?

— Принцип работы агрегаторов доставки еды заключается во взаимодействии между ресторанами, предоставляющими готовую еду для заказа и конечными потребителями, желающими этот заказа сделать. При этом у агрегаторов нет собственной службой доставки: заказ можно доставить либо силами непосредственно ресторана, либо службой доставки, с которой у агрегатора заключен соответствующий договор.

Цена на услуги агрегаторов, оказываемые ресторану, формируется в виде процента от суммы заказа. При этом размер комиссии, взимаемый агрегаторами с ресторанов, колеблется от 6% до 35%, в зависимости от того, совершается ли доставка непосредственно силами ресторана, либо службой доставки агрегатора.

Так, в случае, если ресторан заказывает у агрегатора только услуги организации заказа, цена составляет от 6% до 20% от суммы. Если ресторан заказывает услуги организации заказа и доставки, цена составляет от 15% до 35%. Если рестораторы самостоятельно выполняют аналогичные работы в сопоставимых условиях, то они несут сопоставимые расходы.

Для конечного потребителя стоимость доставки заказа курьерской службой агрегатора может зависеть от стоимости этого заказа и ресторана, из которого осуществляется доставка.

Согласно сведениям, представленным в начале апреля некоторыми ресторанными сетями, условия услуг организации заказов агрегаторами в 2020 году не менялись, а условия доставки готовой еды последний раз изменились 1 февраля и после этого тоже не менялись. Агрегаторами также обсуждался вопрос о возможности снижения размера комиссий для ресторанов в связи со сложившейся неблагоприятной экономической ситуацией.

- Президент Владимир Путин подписал закон, который откладывает на полгода — до 1 января 2021 года — обязательную предустановку российского программного обеспечения на продаваемую в стране электронную технику. Ранее предполагалось, что предустановка будет вводиться поэтапно. Будет ли после вступления закона в силу предустановка на разные типы устройств такой же поэтапной или ФАС будет настаивать на единовременном начале предустановки? Почему?

— После доработки принято решение об одноэтапном вступлении в силу. Этапность была обусловлена готовностью разработчиков ПО и изготовителей сложных технических устройств реализовывать новые требования. В то же время, в проекте была норма о том, что если нет соответствующего ПО или возможности для его установки, то режим предустановки не будет работать. Сейчас, с учетом того, что готовность уже достаточно высока, этапность убрали, но упомянутая общая норма осталась.

Степень готовности дополнительно возрастает как раз благодаря тому, что поправки вступят в силу с 1 января 2021 года. Такие предложения звучали на этапе обсуждений, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом. Поэтому, когда обсуждался вопрос внесения изменений по срокам вступления закона в силу, ФАС эту поправку в закон поддержал.

- По какому критерию будут отбираться программы для предустановки? Минкомсвязь, например, предложила использовать уже имеющийся у нее реестр отечественного ПО и уже из него выбирать для предустановки софт по "критериям популярности".

— Конкретные критерии сформулированы в проекте. Они вытекают из положений закона "О защите прав потребителей", из указов президента об основных направлениях государственной конкурентной политики в 2018 – 2020 годах и стратегии информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы.

Производители, как это происходит и в настоящее время, будут в гражданско-правовом порядке заниматься предустановкой приложений, и должны будут позаботиться о том, чтобы эти программы соответствовали требованием закона. В частности, речь идет о том, что российским разработчикам ПО должны быть предоставлены условия не хуже, чем для зарубежных коллег, а также равных условий между отечественными разработчиками, если их несколько.

Перечень видов устройств и видов программ, которые на них должны быть предустановлены, будет определяться правительством. При этом перечень конкретных программ, предустановленных на технику, будет вестись на основе уведомлений производителей: они должны будут направлять информацию о выбранных продуктах в уполномоченный орган. На основе этих данных и будет формироваться перечень ПО, чтобы было понятно, какое программное обеспечение выбирается для предустановки.

Задача состоит в том, чтобы обеспечить устойчивую схему работы, которая не нарушает действующую бизнес-модель изготовителей сложных технических устройств. Речь идет о разнообразии форм гражданско-правовых отношений в рамках тех процедур, которая у конкретных производителей СТУ сложилась с разработчиками ПО.

Перечень программ будет публиковаться на сайте уполномоченного органа власти, так его смогут видеть все заинтересованные лица: поставщики, разработчики, пользователи. На данном этапе мы предлагаем, чтобы этим органом стала ФАС, но окончательное решение будет принято правительством.

- Кто будет отвечать за предустановку ПО на технику? Ведет ли ФАС переговоры с этими компаниями?

— Изготовители сложных технических устройств или лица по их поручению. ФАС провел целую серию обсуждений с разработчиками ПО и изготовителями СТУ.

- Кто будет следить за исполнением этой нормы?

— Согласно проекту, предполагается, что контроль осуществляется тремя органами: ФАС, Роспотребнадзор и Минкомсвязи, каждое ведомство будет реагировать в рамках своей зоны ответственности. Например, если необоснованный отказ в предустановке ПО приведет к ограничению конкуренции, то могут быть возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства. Новых полномочий или обязанностей указанных органов власти при этом не возникает.

- Нет ли опасений о сокращении предложения техники в РФ в связи с этим законом или росте цен?

— Таких опасений нет. Можно сказать, что мы уже реализовали "пилотный проект" по предустановке. Так, по делу о нарушении антимонопольного законодательства компания Google была обязана сделать окно выбора для трех предустановленных программ поиска: собственного поисковика, поисковика Яндекса и поисковика Mail.ru. Ни на ассортименте оборудования, ни на сроках поставки новинок на российский рынок, ни на ценах это никоим образом не сказалось, но потребители получили возможность выбора, а отечественные разработчики ПО получили равные конкурентные условия с Google.

- ФАС ранее запрашивала у сотовых операторов обоснования повышения услуг связи на архивных тарифах и намеревалась в кратчайшие сроки завершить проверку на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Завершен ли анализ?

— Да, анализ завершен. Установлено, что средний рост тарифов на услуги связи составил от 5,44% до 15,1%. Изменения коснулись, в зависимости от оператора, от 9% до 50% абонентской базы, пользующихся преимущественно архивными тарифными планами. При этом происходило выравнивание архивных и открытых для подключения тарифных планов.

Рост расходов операторов связан с изменениями текущих эксплуатационных расходов, расходов капитального характера, которые связаны с развитием и модернизацией сетей, а также затратами на исполнение требований закона «О противодействии терроризму» и отдельных законодательных актов РФ в части установления дополнительных мер, согласно которым на операторов возложена обязанность по хранению трафика своих абонентов на территории России.

При этом рост дохода от повышения абонентских тарифов составил, в зависимости от оператора, от 1% до 2,2% выручки. Такое увеличение сопоставимо или ниже величины роста затрат, необходимых для покрытия возросших текущих и капитальных расходов, и не содержит признаков монопольно высокой цены.

Реструктуризация тарифных планов была произведена с учетом дат предыдущих репрайсингов и в целях приведения к уровню тарифов других групп абонентов. Тем не менее, для абонентов, которых затронула индексация, некоторые операторы предложили постоянные опции и бонусы, снижающие затраты. Например, безлимитные вызовы внутри сети, дополнительные пакеты интернета, СМС, перенос остатка на следующий месяц, кэшбэк и скидки в зависимости от тарифного плана.

Необходимо также учитывать, что емкость технических средств накопления информации увеличивается ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода в эксплуатацию. Таким образом, исходя из требований действующего законодательства, капитальные расходы операторов связи, а также операционные расходы на обслуживание средств и сооружений связи, необходимых для реализации требований нормативных актов, от года к году будут возрастать. Поэтому ФАС будет продолжать осуществлять постоянный мониторинг ценовой ситуации на рынке услуг связи.

- С 1 апреля стартовал эксперимент по проекту "доступный интернет", в рамках которого бесплатный доступ предоставляется к 391 сайту и сервису. Согласовывался ли с ФАС перечень ресурсов для "доступного интернета"? Устраивает ли вас перечень? Считаете ли целесообразным такой большой объем сайтов, например, есть сайты для дачников? Не приведет ли это к серьезному снижению доходов операторов?

— При разработке проекта постановления у ФАС были замечания. Они, в частности касались нецелесообразности распространения действия порядка на коммерческие сервисы. Мы предлагали включить только государственные сервисы, но эти предложения они не были учтены в полном объеме в принятом приказе Минкомсвязи. Мы против того, чтобы в дальнейшем положения распространялись на коммерческие услуги. Мы за то, чтобы они создавали дополнительные возможности для доступа населения к государственным услугам, к базовым культурно-образовательным ценностям.

- Не поступали ли в ФАС жалобы от граждан о снижении качества услуг связи или их удорожании, включая доступ в интернет, в период самоизоляции?

— ФАС в постоянном режиме держит на контроле ситуацию с ценами на рынках мобильной и фиксированной связи. Роста тарифов с учетом обеспечения возможности перевода населения на дистанционную работу и обучение, а также режима самоизоляции, не зафиксировано.

Проводится анализ данных о росте трафика на сетях связи и необходимости увеличения мощности существующих сетей, сроках и стоимости такого увеличения, а также о необходимых мерах со стороны государства для нивелирования последствий от роста трафика для разных категорий потребителей, физических и юридических лиц, в том числе государственных заказчиков.

По результатам анализа данных крупнейших операторов связи, предоставляющих как фиксированный доступ в интернет, так и мобильный, установлено, что произошел рост нагрузки на сети, и на будущее также прогнозируется рост. При этом строительство сетей осуществляется с учетом современного потребительского поведения, с резервированием каналов. Текущий рост трафика и прогнозы по его росту не вызывают опасений в связи с плановым наращиванием мощности существующих сетей связи, а также принимаемыми мерами по оптимизации нагрузки на сеть для недопущения роста цен.

Как дополнительные меры для недопущения сбоев в сетях связи уже упрощены требования к запуску новых объектов, а всем энергосбытовым компаниям рекомендовано не отключать объекты связи.

Также в связи с возросшей нагрузкой на фиксированных сетях связи поступают обращения граждан о низком качестве предоставляемых услуг в случаях, когда к общедомовому имуществу допущен лишь один оператор и нет возможности выбора альтернативного провайдера. В связи с этим считаем необходимым ускорить принятие законодательных изменений для упрощения доступа операторов в многоквартирные дома.